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Число погибших в «Крокусе» выросло до 137 человек, трое из них - дети

Продолжается опознание тел погибших.
Владимир Рубанов 2024-03-24 17:00:01
© Фото: mchs_official, Telegram

На месте теракта в «Крокус Сити холле» к этому моменту обнаружены тела 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.

Продолжается опознание тел погибших. На месте теракта не нашли заминированных тел и других следов минирования.

По данным на 10.00 24 марта число пострадавших достигло 154 человека.

В Москве родственников заранее приглашают в Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили ранее в департаменте здравоохранения. Там им помогут оформить все документы.

Опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» будут проводить круглосуточно. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза. Она займет не меньше двух недель. 

#Теракт #погибшие #следствие #экспертизы #опознание #Крокус сити холл
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