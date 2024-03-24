На месте теракта в «Крокус Сити холле» к этому моменту обнаружены тела 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.

Продолжается опознание тел погибших. На месте теракта не нашли заминированных тел и других следов минирования.

По данным на 10.00 24 марта число пострадавших достигло 154 человека.

В Москве родственников заранее приглашают в Бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили ранее в департаменте здравоохранения. Там им помогут оформить все документы.

Опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» будут проводить круглосуточно. В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза. Она займет не меньше двух недель.