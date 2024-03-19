Трамп заявил, что США управляет «злобное окружение» Байдена, а не он сам

Соединенными Штатами Америки управляет не нынешний глава Белого дома Джо Байден, а его «злобное окружение». Таким мнением с американским теле- и радиоведущим Себастьяном Горки поделился экс-президент США Дональд Трамп.

«У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», - сказал Трамп в интервью для подкаста Горки.

По мнению Дональда Трампа, действующий президент хочет поскорее лечь спать, тогда как его страной управляют «злобные и умные» люди.

Ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки». По словам Трампа, на предвыборные выступления Байдена почти никто не ходит, тогда как на его мероприятия собираются тысячи зрителей.