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Трамп заявил, что США управляет «злобное окружение» Байдена, а не он сам

Дональд Трамп заявил, что «злые и умные люди» управляют США, пока президент Джо Байден стремится поскорее лечь спать.
Ян Брацкий 2024-03-19 03:46:01
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенными Штатами Америки управляет не нынешний глава Белого дома Джо Байден, а его «злобное окружение». Таким мнением с американским теле- и радиоведущим Себастьяном Горки поделился экс-президент США Дональд Трамп.

«У меня всегда вопрос, он ли (управляет США - ред.), потому что у него всегда отсутствующий вид… Он должен одобрять (решения - ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», - сказал Трамп в интервью для подкаста Горки.

По мнению Дональда Трампа, действующий президент хочет поскорее лечь спать, тогда как его страной управляют «злобные и умные» люди.

Ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки». По словам Трампа, на предвыборные выступления Байдена почти никто не ходит, тогда как на его мероприятия собираются тысячи зрителей.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден
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