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Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

Трамп отметил, что на выступления Байдена «почти никто не ходит».
Игнат Далакян 2024-03-11 04:57:01
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден является худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки».

«Джо Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», - написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что на выступления Байдена «почти никто не ходит», в то время как на его мероприятиях собираются «тысячи людей».

Ранее Дональд Трамп называл Джо Байдена неполноценным человеком. По мнению бывшего американского лидера, действующий президент США худший в истории страны.

До этого 45-ый американский президент называл Байдена «самым некомпетентным человеком» в стране. При этом Дональд Трамп привел пример казус Байдена, который не мог найти выход со сцены после одного из своих выступлений.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден
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