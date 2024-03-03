Маск уличил Байдена во лжи о желании разобраться с нелегальной миграцией

Действующий американский президент Джо Байден говорит ложь, когда заявляет, что хочет покончить с нелегальной миграцией. Такое мнение выразил бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

В подтверждение своих слов он обратил внимание на соответствующие указы администрации Белого дома. По мнению Маска, пока Байден их не отменит, все его заявления лживы, а проблемы в этой области стали следствием его политики.

«Массовый наплыв нелегальных мигрантов связан с 94 исполнительными указами администрации Байдена. Пока эти указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной миграцией, - это наглая ложь», - написал бизнесмен в своей социальной сети Х (ранее Twitter), его слова приводит RT.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что северные штаты Мексики, расположенные вблизи границы с Соединенными Штатами, наводнили 155 тысяч мигрантов. Они разместились во временных приютах и на улицах.

При этом в сентябре пограничный патруль задержал более 200 тысяч нелегалов. В основном это выходцы из Центральной и Южной Америки. Внутри США растет напряжение по поводу миграционных потоков, а американцы ждут от Байдена решительных мер по защите и охране границы страны.