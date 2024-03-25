РФ выразила демарш из-за планов США расширить границы континентального шельфа

Москва не признает объявленные Вашингтоном в декабре 2023 года внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий. О соответствующем решении российская сторона объявила в ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну, которая проходит в эти дни в столице Ямайки - Кингстоне.

Напомним, в конце прошлого года Госдеп США заявил о намерениях расширить континентальный шельф в Арктике на площадь, в два раза большую штата Калифорния. Большая часть шельфа находится в Арктике и Беринговом море и признана зоной растущего стратегического значения, на которую претендуют РФ и Канада. В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что определенные Вашингтоном границы не создадут территориальных споров с Москвой, однако потребуют согласования с Оттавой и Токио.

В Госдуме, в свою очередь, потребовали от Соединенных Штатов доказать законность претензий на расширение границ в Арктике. Председатель Комитета ГД РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов напомнил, что Россия в свое время доказала геологическую принадлежность своих территорий, подчеркнув, что то же самое должны сделать и США.

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что РФ выразила демарш США по двусторонней линии в связи с намерениями незаконно расширить границы континентального шельфа, отметив, что Вашингтон пытается использовать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года исключительно в собственных интересах.