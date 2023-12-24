В Госдепе США заявили, что расширение шельфа в Арктике не затронет границ РФ

Накануне Вашингтон объявил о намерении расширить континентальный шельф в Арктике, в пояснении от Госдепа указано, что пределы расширенного шельфа не зайдут за рамки установленных с РФ границ.

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Границы, определенные Вашингтоном для расширения континентального шельфа, не создадут территориальных споров с Россией, однако потребуют согласования с Канадой и Японией. Об этом заявил Госдепартамент США, поясняя недавно принятое решение.

«Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии. В других районах США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию», - говорится в пояснении внешнеполитического ведомства страны.

Госдеп заверяет, что в плане расширенного континентального шельфа его пределы нигде не пересекают согласованной границы с Россией. При этом ведомство подчеркивает необходимость обсуждения ситуации с Канадой, Японией и Багамскими островами, и согласования морских границ.

Также ведомство отметило, что площадь расширенного шельфа «в два раза больше штата Калифорния», она составляет около миллиона квадратных километров. В него войдут как морское дно с его недрами, так и водная толща. По утверждению Госдепа, у США есть «исключительные права» на сохранение и распоряжение ресурсами, «а также юрисдикцией над научными исследовании» на этих территориях.

Ранее США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике. По мнению ученого Андрея Кошкина, Вашингтон может развязать вооруженный конфликт за Арктику. Он также пояснил, что целями Штатов могут являться редкоземельные металлы, нефть и газ, которые можно обнаружить в регионе.