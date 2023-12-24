США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике

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Госдепартамент США заявил о намерениях расширить континентальный шельф в Арктике на площадь, в два раза большую штата Калифорния. Заявление Госдепартамента цитирует Bloomberg.

Большая часть шельфа расположена в Арктике и Беринговом море и признана зоной растущего стратегического значения, на которую претендует Россия и Канада. Для регулирования экономических прав государств на ресурсы морского дна, существует Конвенция ООН по морскому праву 1982 гожа, создающая исключительные экономические зоны стран, находящиеся до 370 километров от берега в зависимости от границ и континентальных шельфов стран. США эту конвенцию не ратифицировали.

«Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», - заявили в Госдепе.

В Bloomberg отметили расширенные территории дадут Штатам доступ к минералам, необходимым для производства аккумуляторов автомобилей, а также реализации проектов возобновляемой энергетики. Белый дом считает обе эти отрасли ключевыми для нацбезопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе отметил, что страны НАТО во главе с США начали наращивать свое военное присутствие в Арктике. Он также добавил, что западный военный блок стал активнее использовать территорию Швеции и Финляндии для размещения своего военного контингента.