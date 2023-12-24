В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике

Никита Черненко
12:42 24.12.2023
По информации Bloomberg, этим шагом Штаты намерены получить доступ к важным ресурсам.
США объявили о расширении территориального шельфа в Арктике
© Фото: Steve Kazlowski, DanitaDelimont, Globallookpress
Читайте нас на:

Госдепартамент США заявил о намерениях расширить континентальный шельф в Арктике на площадь, в два раза большую штата Калифорния. Заявление Госдепартамента цитирует Bloomberg.

Большая часть шельфа расположена в Арктике и Беринговом море и признана зоной растущего стратегического значения, на которую претендует Россия и Канада. Для регулирования экономических прав государств на ресурсы морского дна, существует Конвенция ООН по морскому праву 1982 гожа, создающая исключительные экономические зоны стран, находящиеся до 370 километров от берега в зависимости от границ и континентальных шельфов стран. США эту конвенцию не ратифицировали.

«Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», - заявили в Госдепе.

В Bloomberg отметили расширенные территории дадут Штатам доступ к минералам, необходимым для производства аккумуляторов автомобилей, а также реализации проектов возобновляемой энергетики. Белый дом считает обе эти отрасли ключевыми для нацбезопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе отметил, что страны НАТО во главе с США начали наращивать свое военное присутствие в Арктике. Он также добавил, что западный военный блок стал активнее использовать территорию Швеции и Финляндии для размещения своего военного контингента.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
ДНК бабуинов помогло найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.