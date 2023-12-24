В Госдуме потребовали от США доказать законность претензий на расширение границ в Арктике
В Госдуме заявили, что претензии США на расширение шельфа в Арктике могут усилить напряженность, поскольку Вашингтон принял решение в одностороннем порядке. Глава комитета Госдумы Николай Харитонов назвал эти действия недопустимыми.
Он напомнил в беседе с РИА Новости, что Россия в свое время доказала геологическую принадлежность своих территорий. Так же, по его мнению, должны сделать и Соединенные Штаты.
«Тогда под воду спускался научный аппарат, проводились исследования недр. Была собрана большая доказательная база. И наша заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН», - рассказал Харитонов.
Вашингтон же, по его словам, не ратифицировал конвенцию по морскому праву.
Ранее Госдеп США сделал пояснение к заявлению о расширении континентального шельфа. По утверждению ведомства, новые пределы шельфа не затронут границ с Россией, однако пересекут зоны расширенного континентального шельфа Канады, Японии и Багамских островов.