В Госдуме потребовали от США доказать законность претензий на расширение границ в Арктике

Как напомнил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов, Россия в свое время доказала геологическую принадлежность своих территорий в регионе, а США не доказали, что их претензии на расширение территорий законны.

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В Госдуме заявили, что претензии США на расширение шельфа в Арктике могут усилить напряженность, поскольку Вашингтон принял решение в одностороннем порядке. Глава комитета Госдумы Николай Харитонов назвал эти действия недопустимыми.

Он напомнил в беседе с РИА Новости, что Россия в свое время доказала геологическую принадлежность своих территорий. Так же, по его мнению, должны сделать и Соединенные Штаты.

«Тогда под воду спускался научный аппарат, проводились исследования недр. Была собрана большая доказательная база. И наша заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН», - рассказал Харитонов.

Вашингтон же, по его словам, не ратифицировал конвенцию по морскому праву.

Ранее Госдеп США сделал пояснение к заявлению о расширении континентального шельфа. По утверждению ведомства, новые пределы шельфа не затронут границ с Россией, однако пересекут зоны расширенного континентального шельфа Канады, Японии и Багамских островов.