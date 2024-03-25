СК показал кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер»

Управление Следственного комитета РФ по Амурской области показало кадры задержания управляющего директора рудника «Пионер», где 18 марта произошло обрушение, в результате которого под завалами оказались работники шахты. Руководитель обвиняется в нарушении требований безопасности при производстве работ.

На видео следователи зачитывают руководителю обвинение, после чего его под наблюдением правоохранителей доставляют в микроавтобус.

Напомним, что 18 марта на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате которого 13 горняков оказались заблокированы на глубине 125 метров. На данный момент об их состоянии не сообщается. На месте обрушения ведутся спасательные работы, за ночь с 24 на 25 марта было вывезено 182 кубометра грунта, возводятся водоупорные перемычки.