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Глава Амурской области взял под личный контроль ЧП с обвалом на руднике

Предварительно, под завалами находятся 13 человек, в спасательных работах задействованы 25 специалистов, 4 единицы техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 04:26:01
© Фото: prokuratura28, Telegram

В Амурской области произошел обвал горных пород на руднике «Пионер» Зейского округа, предварительно под завалами находятся 13 человек, ситуация находится под личным контролем главы региона Василия Орлова.

«Идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!», - написал Орлов в своем Telegram-канале.

О происшествии стало известно накануне вечером, к месту ЧП прибыли горноспасатели. По данным МЧС России, в спасательных работах задействовали 25 специалистов и 4 единицы техники, а также ведомственный спасательный вертолет Ми-8.

На данный момент информации о состоянии потерпевших и ходе работ по их спасению нет. В связи с обрушением прокуратура района организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

#Амурская область #Василий Орлов #МЧС России #Шахта #Обвал #поисково-спасательные работы
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