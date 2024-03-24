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«Попрощались с жизнью»: Светлаков рассказал о том, как спасался из «Крокуса»

Шоумену вместе с другими посетителями удалось выбраться из концертного зала, куда нападавшие проникли через амфитеатра.
Сергей Лебедев 2024-03-24 09:20:01
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Российский комик и шоумен Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Вместе с другими посетителями ему удалось выбраться из концертного зала, куда нападавшие проникли через амфитеатра. Как спасались люди, он рассказал журналистке Ксении Собчак, которая привела его слова в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20-30 людей. Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож», - вспоминает Сергей Светлаков.

После этого он вместе с другими посетителями забаррикадировал входы в коридор стульями и диванами. В какой-то момент звуки стрельбы затихли и в это же время кто-то начал вскрывать запертую дверь. В итоге это оказались зрители, искавшие выход.

«Тут был, наверное, самый страшный момент. <...> Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью», - отметил Сергей Светлаков.

Спустя 15-20 минут менеджер провела всех через фойе к выходу на улице.

Напомним, в результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека и 152 ранены. В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 пострадавших.

Накануне силовики задержали 11 человек, которые причастны к нападению на «Крокус». В том числе пойманы четыре преступника, непосредственно участвовавшие в теракте.

Сегодня в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.

#Теракт #спасение #нападение #Крокус сити холл #Сергей Светлаков
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