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Террористу за нападение на «Крокус Сити Холл» обещали дать полмиллиона рублей

Убийца прилетел из Турции 4 марта.
Сергей Лебедев 2024-03-23 13:59:01
© Фото: margaritasimonyan, Telegram © Видео: margaritasimonyan, Telegram

Террорист, участвовавший в нападении на «Крокус Сити Холл», пошел убивать людей за деньги. Ему обещали заплатить полмиллиона рублей. Об этом он сообщил в ходе допроса, видео которого опубликовала журналист Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Кроме того, задержанный рассказал, что половину обещанной суммы ему уже перевели на банковскую карту. По его словам, месяц назад с ним связались через Telegram и еще предоставили оружие.

Кураторы дали задание убивать всех, кто попадется на пути. В Россию из Турции террорист прилетел 4 марта.

Напомним, силовики уже задержали 11 человек, причастных к нападению на «Крокус Сити Холл». В том числе пойманы четыре преступника, непосредственно участвовавшие в теракте.

#в стране и мире #Теракт #Задержание #нападение #Допрос #Крокус сити холл
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