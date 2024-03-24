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Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» достигло 152

В медицинские учреждения доставлены 114 человек.
Сергей Лебедев 2024-03-24 07:55:01
© Фото: Sergey Petrov, news.ru, Global Look Press

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по уточненным данным ГУ МЧС России по Московской области, увеличилось до 152. Погибли 133 человека, среди которых трое детей.

«В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей», - говорится в заявлении ведомства.

На месте трагедии продолжают работать оперативные службы. К утру разобран 91 кубометр завалов.

Напомним, сегодня в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.

#в стране и мире #Теракт #происшествие #ЧП #Трагедия #завалы #погибшие #Крокус сити холл
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