Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» достигло 152

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по уточненным данным ГУ МЧС России по Московской области, увеличилось до 152. Погибли 133 человека, среди которых трое детей.

«В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей», - говорится в заявлении ведомства.

На месте трагедии продолжают работать оперативные службы. К утру разобран 91 кубометр завалов.

Напомним, сегодня в России начался общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.