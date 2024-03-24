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В России начали приспускать государственные флаги в день национального траура

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Максим Крюков 2024-03-24 07:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Хабаровска и Владивостока возлагают цветы к мемориалам в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта. На зданиях городской администрации приспустили государственные флаги.

Напомним, в память о жертвах террористического акта в концертном зале президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги и изменили сетку вещания телеканалов.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Российский лидер назвал произошедшее в Красногорске кровавым и варварским терактом.

В знак солидарности с народом России президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик также объявил 24 марта днем траура. Таким образом в Республике хотят разделить скорбь по погибшим в результате теракта.

#Теракт #Владивосток #хабаровск #память о погибших #общенациональный траур #Крокус сити холл
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