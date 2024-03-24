В России начали приспускать государственные флаги в день национального траура

Жители Хабаровска и Владивостока возлагают цветы к мемориалам в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта. На зданиях городской администрации приспустили государственные флаги.

Напомним, в память о жертвах террористического акта в концертном зале президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги и изменили сетку вещания телеканалов.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Российский лидер назвал произошедшее в Красногорске кровавым и варварским терактом.

В знак солидарности с народом России президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик также объявил 24 марта днем траура. Таким образом в Республике хотят разделить скорбь по погибшим в результате теракта.