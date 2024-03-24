МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посетитель «Крокуса» снял от первого лица момент начала теракта 22 марта

Видео было опубликовано YouTube-канале пользователя под ником Kirill Smolianinov.
Максим Крюков 2024-03-24 08:30:01
© Фото: KirillSmolianinov, YouTube © Видео: KirillSmolianinov, YouTube

В Сети появились кадры первых минут нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Видео было опубликовано YouTube-канале пользователя под ником Kirill Smolianinov.

На кадрах видно, как люди заходят в фойе, после этого слышны звуки стрельбы. В лобби врываются боевики. Посетители концертного зала в панике разбегаются в разные сторон, некоторые пытаются прятаться за колоннами.

Автор видеоролика после начала нападения встал на эскалатор и начал медленно подниматься по нему, параллельно снимая происходящее на камеру.

Напомним, в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги и изменили сетку вещания телеканалов.

По последним данным ГУ МЧС России по Московской области, в результате трагедии пострадали 152 человека. В ведомстве добавили, что погибли 133 человека, среди которых трое детей.

#Теракт #видео #кадры #пользователи Сети #посетитель #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 