Посетитель «Крокуса» снял от первого лица момент начала теракта 22 марта

В Сети появились кадры первых минут нападения террористов на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Видео было опубликовано YouTube-канале пользователя под ником Kirill Smolianinov.

На кадрах видно, как люди заходят в фойе, после этого слышны звуки стрельбы. В лобби врываются боевики. Посетители концертного зала в панике разбегаются в разные сторон, некоторые пытаются прятаться за колоннами.

Автор видеоролика после начала нападения встал на эскалатор и начал медленно подниматься по нему, параллельно снимая происходящее на камеру.

Напомним, в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» 24 марта в России объявлен днем общенационального траура. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги и изменили сетку вещания телеканалов.

По последним данным ГУ МЧС России по Московской области, в результате трагедии пострадали 152 человека. В ведомстве добавили, что погибли 133 человека, среди которых трое детей.