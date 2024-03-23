Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.

«Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», - сказал российский лидер.

Путин добавил, что в Москве и Подмосковье, как и во всех регионах РФ, введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры. Президент подчеркнул, что главное - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

По последним данным, в «Крокус Сити Холле» погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.