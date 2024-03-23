В Республике Сербской 24 марта объявлен днем траура в знак солидарности с РФ

Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик объявил 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России.



«Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве», - сказано в сообщении Додика в Х.

В течение дня к посольству России в Боснии и Герцеговине приносили цветы и детские игрушки в знак скорби о жертвах бесчеловечного и чудовищного террористического акта.

По решению президента России Владимира Путина, 24 марта также объявлен Днем траура в России. Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.

По последним данным, 133 человека погибли - их число растет по мере разбора завалов концертного зала. По информации Депздрава, 140 человек пострадали, 31 получает помощь амбулаторно, трое уже выписаны. Все пострадавшие получат компенсации в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Десятки стран, глав государств и организаций в течение дня прислали свои соболезнования Владимиру Путину в связи с кровавым терактом в «Крокус Сити Холле». Одним из первых на трагедию откликнулся президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также слова соболезнования выразила Куба, Венесуэла, Сербия, Сирия, Польша, Турция, Палестина, США, Мальта, Узбекистан, Италия, Азербайджан.