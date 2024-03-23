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Путин назвал трагедию в «Крокус Сити Холле» кровавым терактом

Российский лидер объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ирина Егорова 2024-03-23 15:45:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин  назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским терактом. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам после трагических событий в подмосковном городе Красногорск, в один из торговых центров которого, 22 марта ворвались террористы и открыли огонь по людям перед началом концерта.

«Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей», - отметил он.

24 марта объявлено днем общенационального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.

По последним данным, погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали. На данный момент, люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийному памятнику к стенам торгового центра. 

#Путин #Теракт #обращение #соболезнования #Крокус сити холл
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