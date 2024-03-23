Путин назвал трагедию в «Крокус Сити Холле» кровавым терактом

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским терактом. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам после трагических событий в подмосковном городе Красногорск, в один из торговых центров которого, 22 марта ворвались террористы и открыли огонь по людям перед началом концерта.

«Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей», - отметил он.

24 марта объявлено днем общенационального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.

По последним данным, погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали. На данный момент, люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийному памятнику к стенам торгового центра.