Антонов: теракты и гибридная война Запада не заставят РФ изменить курс

Нападения террористов и гибридная война Запада не заставят Россию и ее президента Владимира Путина изменить внешнеполитический курс, Москва продолжит свою работу. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя реакцию Белого дома на теракт в концертном зале «Крокус Сити холл».

«Такие удары из-за угла не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу», - сказал посол в интервью ТАСС.

Ранее он также сообщил о том, что российское посольство не получало от американской стороны каких-либо уведомлений о готовящихся в Москве терактах. После кровавой трагедии Вашингтон не связывался с Москвой и не предоставлял никаких данных по случившемуся. Посол также напомнил, что российский лидер был первым, кто предложил содействие американцам после теракта 2001 года в Нью-Йорке.

При этом Белый дом выразил соболезнования почти сразу же после происшествия. В администрации президента Джо Байдена назвали случившееся ужасным нападением и заявили, что США пытаются получить больше информации об этом.