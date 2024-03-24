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Антонов: США не контактировали с посольством России после теракта в «Крокусе»

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил американскую сторону в разрушении двусторонних контактов по линии борьбы с терроризмом.
Ян Брацкий 2024-03-24 02:27:01
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Власти США никак не контактировали с российским посольством после кровавого теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Также дипломат отметил, что посольство не получало  никаких уведомлений от американской стороны о готовящихся в Москве терактах.

«Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали... мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом ни с госдепом по данному вопросу не было», - сказал Антонов в беседе с РИА Новости.

Все двусторонние контакты по борьбе с терроризмом разрушены по вине официального Вашингтона, напомнил Антонов. А между тем, российский президент был первым, кто в 2001 году заявил о своей готовности помочь американцам, пережившим теракт в Нью-Йорке, сказал дипломат.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу. Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по людям. После этого вспыхнул пожар. Жертвами преступления стали 133 человека, в больницах находятся 107 пострадавших. Спецслужбы оперативно выследили и задержали непосредственных исполнителей бойни, сейчас с ними работают следователи.

#Россия #Теракт #сша #«Антонов» #посольство #Крокус сити холл
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