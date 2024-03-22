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Reuters: Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой в ТЦ

8 марта посольство США опубликовало сообщение об угрозе терактов в Москве.
Владимир Рубанов 2024-03-22 21:39:01
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

В Белом доме выразили соболезнования в связи со стрельбой в ТЦ «Крокус Сити холл», сообщает Reuters.

В администрации президента Джо Байдена назвали случившееся ужасным нападением и заявили, что США пытаются получить больше информации об этом.

8 марта посольство США опубликовало сообщение об угрозе терактов в Москве. Тогда диппредставительство предупредило своих граждан об угрозе террористической опасности в России в ближайшие 48 часов. Посольство призвало американцев не посещать большие собрания в Москве, включая концерты.

После этого такие же предупреждения опубликовали посольство Великобритании и некоторых других стран.

В результате вооруженной атаки на зрителей концерта в «Крокус Сити холле», по неофициальным данным, погибли до 40 человек, десятки ранены. Первые пострадавшие госпитализированы в больницы.

#стрельба #сша #посольство #соболезнования #Крокус сити холл
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