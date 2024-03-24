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В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе»

По всей стране отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены.
Ян Брацкий 2024-03-24 02:55:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В России в воскресенье, 24 марта, начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По всей стране отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены, изменена сетка вещания телевизионных каналов.

О дне траура в телеобращении к россиянам сообщил Владимир Путин. Он передал искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и поблагодарил врачей за самоотверженный труд по спасению людей.

Весь минувший вечер и ночь Россия принимала соболезнования от мировых лидеров, единодушно осудивших это кровавое преступление. По горячим следам спецслужбы задержали его предполагаемых исполнителей. Сейчас с ними работают следователи.

На месте трагедии завершилась спасательная операция, но продолжается поиск тел погибших. Всего жертвами теракта стали 133 человека, еще 107 находятся в больницах.

#Путин #Теракт #день траура #Крокус сити холл
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