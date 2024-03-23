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В «Крокусе» завершили спасательную операцию

Завтра предстоит разобрать еще одну часть концертного зала.
Владимир Рубанов 2024-03-23 22:38:01
© Фото: СК РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити холле». Поисковая операция еще продолжается, сообщил он.

В течение дня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. Из-под завалов достали 133 тела. Ранее глава Подмосковья сказал, что завтра предстоит разобрать еще одну часть концертного зала. С большой долей вероятности там тоже есть погибшие.

«Работа должна быть продолжена. Семьи, близкие беспокоятся, и мы все прекрасно понимаем, что от темпа работы зависит очень многое», - сказал Воробьев.

Этой ночью спасатели сделают технический проем с западной стороны здания, чтобы облегчить доступ к концертному залу.

В больницы Москвы и Подмосковья бригады скорой помощи госпитализировали после теракта 107 человек. Из взрослых 15 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом. В крайне тяжелом состоянии находится один ребенок, в тяжелом - еще двое детей.

#Крокус сити холл
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