В «Крокусе» завершили спасательную операцию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокус Сити холле». Поисковая операция еще продолжается, сообщил он.

В течение дня спасатели расчистили огромный пласт зрительного зала. Из-под завалов достали 133 тела. Ранее глава Подмосковья сказал, что завтра предстоит разобрать еще одну часть концертного зала. С большой долей вероятности там тоже есть погибшие.

«Работа должна быть продолжена. Семьи, близкие беспокоятся, и мы все прекрасно понимаем, что от темпа работы зависит очень многое», - сказал Воробьев.

Этой ночью спасатели сделают технический проем с западной стороны здания, чтобы облегчить доступ к концертному залу.

В больницы Москвы и Подмосковья бригады скорой помощи госпитализировали после теракта 107 человек. Из взрослых 15 человек находится в крайне тяжелом состоянии, 42 - в тяжелом. В крайне тяжелом состоянии находится один ребенок, в тяжелом - еще двое детей.