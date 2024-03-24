Двух фигурантов дела о «Крокусе» обвинили в терроризме

Двум предполагаемым участникам нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» предъявлены обвинения в совершении теракта. Заседание суда проходит в Басманном суде в Москве в эти минуты.

Сообщается, что Далерджона Мирзоева (на фото) и Саидакрами Рачабализода обвинили в совершении террористического акта. Им грозит пожизненное лишение свободы. Мирзоеву 32 года, он не знает русского языка и общается через переводчика.

Сегодня суд рассмотрит ходатайства следствия об их аресте.

Ранее четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» привезли в Москву. Их задержали в Брянской области 23 марта. Как сообщили в ФСБ, они планировали выехать на Украину, где для перехода границы для них, предварительно, было подготовлено «окно». Всего спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, которые принимали непосредственное участие в теракте. Сообщалось, что им обещали за расстрел людей заплатить полмиллиона рублей. Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.