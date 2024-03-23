Путин: Украина, предварительно, подготовила террористам «окно» для побега

Президент России Владимир Путин заявил, что террористы двигались в сторону Украины, где с их стороны, предварительно, было подготовлено «окно» для перехода границы.

«Все 4 непосредственных исполнителя теракта, все те, кто стрелял и убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы», - заявил Путин.

Он добавил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

По словам главы государства, Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством людей.

«Сейчас главное не дать им совершить новое преступление, поэтому усилены меры безопасности. Никому не удастся посеять панику и разлад в наше общество», - добавил российский лидер.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших и пострадавших.