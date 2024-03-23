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Четверых предполагаемых террористов привезли в СК в Москве

Подозреваемые находятся на допросе и с ними проводятся следственные действия.
Владимир Рубанов 2024-03-23 21:40:01
© Фото: СК РФ

Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» привезли в Москву, сообщает ТАСС. Сейчас они находятся в Следственном комитете.

Подозреваемых привезли в двух автозаках. Эти автомобили все еще находятся во дворе СК. Это указывает на то, что предполагаемые террористы находятся на допросе и с ними проводятся следственные действия.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали в Брянской области. Как сообщили в ФСБ, они планировали выехать на Украину.

В результате вооруженного нападения, по последним данным следователей, погибло 133 человека.

#Теракт #ФСБ #СК РФ #следствие #следственные действия #Крокус сити холл
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