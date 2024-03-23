Четверых предполагаемых террористов привезли в СК в Москве

Четверых предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити холле» привезли в Москву, сообщает ТАСС. Сейчас они находятся в Следственном комитете.

Подозреваемых привезли в двух автозаках. Эти автомобили все еще находятся во дворе СК. Это указывает на то, что предполагаемые террористы находятся на допросе и с ними проводятся следственные действия.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали в Брянской области. Как сообщили в ФСБ, они планировали выехать на Украину.

В результате вооруженного нападения, по последним данным следователей, погибло 133 человека.