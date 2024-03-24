Кириенко и Воробьев приехали на панихиду по погибшим в «Крокусе»

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев приехали на панихиду по погибшим в «Крокус Сити холле». Они возложили цветы к стихийному мемориалу, который образовался на площади у торгово-развлекательного комплекса.

Панихида по жертвам теракта началась во второй половине дня. Владимир Путин объявил 24 марта днем национального траура.

По последним данным СК РФ, при вооруженном нападении на посетителей «Крокус Сити холла» погибло 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.

Подмосковный Минздрав обновил списки пострадавших при теракте. В них фамилии 154 человек.