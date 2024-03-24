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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 180 человек

142 человека госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья, из них выписаны 32.
Ирина Егорова 2024-03-24 17:56:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 180 человек, следует из обновленного отчета Минздрава Подмосковья. Уточняется, что 142 человека были госпитализированы в больницы Москвы и области, из них выписаны 32 человека, амбулаторная помощь оказана 38 пострадавшим.

По последним данным, число погибших составляет 137 человек, среди которых трое детей.

Тысячи неравнодушных жителей Москвы и Подмосковья 23 и 24 марта стали донорами. В Подмосковье заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов.

На данный момент продолжается осмотр места преступления, спасатели ликвидируют завалы вручную и при помощи техники. Люди продолжают в день общенационального траура нести к стихийному памятнику цветы, игрушки, свечи, иконы, плакаты. В числе тех, кто приехал на панихиду -первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также актеры, политики и тысячи простых граждан.

#в стране и мире #Теракт #пострадавшие #Панихида #Минздрав МО #списки #Крокус сити холл
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