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Опубликовано видео с предполагаемыми террористами из «Крокуса» в здании СК

Четверых мужчин привезли и вывели из автозаков с завязанными глазами.
Владимир Рубанов 2024-03-24 17:16:01
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал кадры доставки подозреваемых в расстреле посетителей «Крокус Сити холла» на допрос в здание СК. Четверых мужчин привезли и вывели из автозаков с завязанными глазами.

Предполагаемые террористы передвигаются с закованными за спиной руками, нагнувшись вперед. С ними проводят следственные действия. В ближайшее время следователи примут меры, чтобы заключить подозреваемых под стражу.

Четверых подозреваемых задержали в Брянской области. По данным ФСБ, они планировали скрыться на Украине. В машине «Рено», на которой они ехали, нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По этому оружию назначили экспертизы.

По последним данным СК, на месте теракта в «Крокус Сити холле» найдены тела 137 человек, трое из них - дети. Опознано 62 тела.

#в стране и мире #Теракт #СК РФ #Допрос #следствие #Крокус сити холл
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