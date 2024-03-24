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Море цветов: к месту стихийного мемориала в «Крокусе» продолжают идти люди

Рядом со стихийным мемориалом волонтеры предлагают пришедшим горячий чай, конфеты и печенье.
Ян Брацкий 2024-03-24 01:13:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотни человек несут свечи и цветы к месту теракта в «Крокус Сити Холле». Сейчас его территория оцеплена, полиция никого не пускает за ограждение. Люди организовали стихийный мемориал. Многие приходят целыми семьями, приносят мягкие игрушки и воздушные шары. Кто-то вкладывает в цветы записки со словами соболезнований, у многих на глазах слезы. Рядом накрыты столы. Волонтеры предлагают пришедшим горячий чай и печенье.

К этой минуте известно о прекращении спасательной операции, продолжается поиск тел погибших. Пожарные разбирают завалы, под которыми могут находиться тела, уже разобрали свыше 90 кубометров бетонных блоков, арматуры и битого стекла. К работам привлечены кинологи со служебными собаками.

Сейчас известно о 133 погибших, 107 человек находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести. Лучшие столичные врачи борются за их жизни и здоровье. Клиники располагают достаточным количеством медикаментов и донорской крови для работы.

#Теракт #цветы #«Мемориал» #соболезнования #Крокус сити холл
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