Море цветов: к месту стихийного мемориала в «Крокусе» продолжают идти люди

Сотни человек несут свечи и цветы к месту теракта в «Крокус Сити Холле». Сейчас его территория оцеплена, полиция никого не пускает за ограждение. Люди организовали стихийный мемориал. Многие приходят целыми семьями, приносят мягкие игрушки и воздушные шары. Кто-то вкладывает в цветы записки со словами соболезнований, у многих на глазах слезы. Рядом накрыты столы. Волонтеры предлагают пришедшим горячий чай и печенье.

К этой минуте известно о прекращении спасательной операции, продолжается поиск тел погибших. Пожарные разбирают завалы, под которыми могут находиться тела, уже разобрали свыше 90 кубометров бетонных блоков, арматуры и битого стекла. К работам привлечены кинологи со служебными собаками.

Сейчас известно о 133 погибших, 107 человек находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести. Лучшие столичные врачи борются за их жизни и здоровье. Клиники располагают достаточным количеством медикаментов и донорской крови для работы.