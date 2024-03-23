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«Чистое зло»: люди пришли к «Крокусу» выразить сочувствие и скорбь

К месту теракта сочувствующие принесли уже горы цветов, иконы и свечи.
Владимир Рубанов 2024-03-23 16:01:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Люди продолжают приходить к концертному залу «Крокус Сити холл», чтобы оставить цветы и выразить сочувствие и скорбь по погибшим.

«Это нашли люди, и это величайшее горе для всех нас. Приносим свои глубочайшие соболезнования, искренне скорбим со всеми, с кем это произошло. Терпения и сил», - сказала одна из пришедших к месту теракта Анна.

Это горе - общее для всей страны, говорит другая девушка.

«Нельзя позволять хаосу охватить вашу душу и завладеть вашей головой. Мы поддерживаем людей, которые пострадали, и надеемся, что нелюди, которые совершили это чистое зло, будут уничтожены и наказаны самым серьезным образом», - сказала она.

К месту теракта сочувствующие принесли уже горы цветов, иконы и свечи. По последним данным СК РФ, при вооруженном нападении на зрителей в концертном зале погибло 115 человек, пострадало больше 200.

Задержаны 11 подозреваемых в причастности к теракту, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

#Теракт #наш эксклюзив #Крокус сити холл
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