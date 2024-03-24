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МЧС: более 90 кубометров завалов удалось разобрать на месте теракта в «Крокусе»

Ранее в ведомстве сообщили о ликвидации горения в концертном зале «Крокус Сити холл», тушение проводилось с применением робототехники.
Елизавета Кондрикова 2024-03-24 00:16:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Спасатели МЧС России за сутки разобрали более 90 кубических метров завалов на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске, сообщили в ведомстве.

«Задействованы аэромобильные группировки Центра “Лидер” и отряда “Центроспас” МЧС России», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

В том числе к работам на месте происшествия привлекли кинологов с собаками для предупреждения возможных новых взрывов, а также задействовали роботетхнические комплексы.  

В ведомстве добавили, что к данному моменту на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило почти 1300 сообщений. Телефонная линия круглосуточно открыта для всех, кому необходима психологическая помощь.

Ранее в «Крокусе» завершили спасательную операцию, в воскресенье 24 марта спасатели приступят к разборам еще одной части концертного зала. Поисковая операция продолжится, у сцены могут находиться погибшие. Всего из-под завалов достали 133 тела.

#Теракт #спасатели #МЧС России #разбор завалов #красногорск #Крокус сити холл
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