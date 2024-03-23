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Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек

Поисковые работы продолжаются, заявили в СК РФ. Количество погибших может стать больше.
Ирина Егорова 2024-03-23 16:36:01
© Фото: mchs_official, Telegram

В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

«Поисковые работы продолжаются», - отметили в ведомстве.

В больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 107 пострадавших.  По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавшим будет выплачена компенсация от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. 

Владимир Путин уверен, что врачи сделают все возможное и невозможное для помощи пострадавшим и поблагодарил медиков и простых граждан за помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил 24 марта днем общенационального траура.

Напомним, что стрельба, взрывы и пожар начались вечером 22 марта прямо перед началом концерта рок-группы. Вооруженные террористы зашли в здание и открыли огонь по людям. Потом подожгли мебель концертного зала. Большинство погибших погибли из-за огнестрельных ранений на месте или в результате отравления угарным газом.  

#Теракт #пострадавшие #СК РФ #жертвы #Крокус сити холл
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