Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек

В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

«Поисковые работы продолжаются», - отметили в ведомстве.

В больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 107 пострадавших. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавшим будет выплачена компенсация от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.

Владимир Путин уверен, что врачи сделают все возможное и невозможное для помощи пострадавшим и поблагодарил медиков и простых граждан за помощь. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил 24 марта днем общенационального траура.

Напомним, что стрельба, взрывы и пожар начались вечером 22 марта прямо перед началом концерта рок-группы. Вооруженные террористы зашли в здание и открыли огонь по людям. Потом подожгли мебель концертного зала. Большинство погибших погибли из-за огнестрельных ранений на месте или в результате отравления угарным газом.