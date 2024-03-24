Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Возле здания Басманного районного суда Москвы, который может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, усилили меры безопасности.

Вокруг здания установили металлические заграждения, которые начали выставлять еще с вечера, и дежурят сотрудники полиции. Как сообщает ТАСС, обстановка остается спокойной, к суду уже приехали журналисты.

Расследованием дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» занимается центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации, уже сегодня следователи могут выйти с ходатайством об аресте подозреваемых.

Накануне вечером четверых предполагаемых исполнителей вооруженного нападения на посетителей «Крокус Сити Холла», которых задержали на территории Брянской области, привезли в Москву. В СК с ними провели следственные действия. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что у четверых задержанных нет российского паспорта - все они являются иностранными гражданами.