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Меры безопасности усилили возле Басманного суда Москвы

Басманный суд может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».
Максим Крюков 2024-03-24 10:33:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Возле здания Басманного районного суда Москвы, который может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, усилили меры безопасности.

Вокруг здания установили металлические заграждения, которые начали выставлять еще с вечера, и дежурят сотрудники полиции. Как сообщает ТАСС, обстановка остается спокойной, к суду уже приехали журналисты.

Расследованием дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» занимается центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации, уже сегодня следователи могут выйти с ходатайством об аресте подозреваемых.

Накануне вечером четверых предполагаемых исполнителей вооруженного нападения на посетителей «Крокус Сити Холла», которых задержали на территории Брянской области, привезли в Москву. В СК с ними провели следственные действия. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что у четверых задержанных нет российского паспорта - все они являются иностранными гражданами.

#в стране и мире #Басманный суд #меры безопасности #усиление
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