МВД: у четверых предполагаемых террористов нет гражданства РФ

У четверых задержанных предполагаемых террористов нет российского гражданства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Все они иностранные граждане.

Речь идет о четверых задержанных на территории Брянской области, которые пытались скрыться на автомобиле «Рено Логан». По версии правоохранительных органов, они надеялись выехать на Украину.

После того как их задержали, разные паблики сообщили, что все эти люди имеют российские паспорта.

Сейчас миграционные подразделения МВД России и сотрудники ФСБ выясняют, сколько времени и как долго жили в России эти люди. Силовики устанавливают адреса их проживания и другие детали.

В полиции призвали журналистов и блогеров не публиковать непроверенные данные и преждевременные оценки, сообщает «360».