ФСБ: четыре участника теракта в «Крокусе» пытались сбежать на Украину

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали 11 человек, в том числе четверо террористов, которые принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что 4 террориста были задержаны на территории Брянской области с разницей в несколько часов.

В ЦОС ФСБ РФ сообщили, что теракт в зрительном зале был тщательно спланирован, в настоящее время специалисты ведут работу по выявлению всех обстоятельств случившегося.

По данным следствия, после совершения нападения преступники собирались перейти границу РФ и Украины, подозреваемые имели соответствующие контакты на украинской стороне. Кроме того. оружие, которое использовали террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Задержанные преступники в настоящее время этапируются в Москву, заключили в ФСБ.

Ранее было опубликовано фото одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе». Также был обнародован снимок белой иномарки, на котором передвигались предполагаемые террористы.

По последним данным Следственного комитета России, в результате нападения погибли 93 человека. При этом в ведомстве предупредили, что число жертв еще возрастет.