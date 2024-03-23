«Не находит никаких слов»: белорусы разделили скорбь по погибшим в «Крокусе»

В 81-ю годовщину Хатыни (массовое убийство карательными отрядами СС жителей деревни Хатынь 22 марта 1943 года) граждане Белоруссии выразили соболезнования россиянам в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«В 81-ю годовщину Хатыни то, что произошло в нашей дружественной, соседней стране - в Российской Федерации - это даже не находит никаких слов. От таких событий просто стынет в жилах кровь. И как мы можем сегодня видеть, даже небо плачет. Нет слов таким действиям, вещам, это не укладывается ни в голове, ни в каком здравом разуме», - сказала белоруска Олеся Савичева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Разделил скорбь по жертвам трагедии также генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов. Он отметил, что ОДКБ решительно осуждает подобное бесчеловечное преступление.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели осуждает гнусный теракт в Подмосковье. Глава индийского кабмина добавил, что его мысли и молитвы с семьями погибших в результате теракта.