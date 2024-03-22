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Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»

По последним неофициальным данным, погибло 18 человек, около 150 пострадали.
Ирина Егорова 2024-03-22 22:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Белоруссии выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

По последним неофициальным данным, погибло 18 человек, около 150 пострадали. Первых пострадавших уже доставили в больницы, вопрос находится на личном контроле у главы Минздрава. Врачи скорой оказывают помощь прям на месте.

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные отменены властями на территории Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происходящее «ужасной трагедией» и выразил соболезнования близким погибших.

#Путин #стрельба #Лукашенко #соболезнования #Крокус сити холл
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