Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщение генсека было направлено на имя президента России Владимира Путина.

«Позвольте выразить от себя лично и от Секретариата ОДКБ искренние соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении генсека в Telegram-канале организации.

Он добавил, что ОДКБ решительно осуждает подобное бесчеловечное преступление, в ходе которого погибли невинные мирные жители, многие получили ранения.

Представители нескольких десятков стран направляют сообщения с соболезнованиями и осуждениями теракта против мирного населения. Одним из первых на трагедию откликнулся президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал убийство мирных граждан варварством. В том числе на происшествие в Московской области отреагировали в ООН.