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Генсек ОДКБ выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

К данному моменту представители нескольких десятков стран мира направили сообщения с соболезнованиями после кровавого теракта, в котором погибли, предварительно, 40 человек, более 100 пострадали.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 01:55:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщение генсека было направлено на имя президента России Владимира Путина.

«Позвольте выразить от себя лично и от Секретариата ОДКБ искренние соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении генсека в Telegram-канале организации.

Он добавил, что ОДКБ решительно осуждает подобное бесчеловечное преступление, в ходе которого погибли невинные мирные жители, многие получили ранения.

Представители нескольких десятков стран направляют сообщения с соболезнованиями и осуждениями теракта против мирного населения. Одним из первых на трагедию откликнулся президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал убийство мирных граждан варварством. В том числе на происшествие в Московской области отреагировали в ООН.  

 

#Теракт #одкб #пострадавшие #красногорск #Имангали Тасмагамбетов #Крокус сити холл
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