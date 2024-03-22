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Десятки стран соболезнуют МИД России в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

В своих сообщения лидеры стран осуждают терроризм во всех его проявлениях и выражают единство с властями и народом России.
Ян Брацкий 2024-03-22 23:30:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Десятки стран присылают свои соболезнования Владимиру Путину в связи с кровавым терактом в «Крокус Сити Холле». Одним из первых на трагедию откликнулся президент Белоруссии Александр Лукашенко, который назвал убийство мирных граждан варварством. В МИД Египта также осудили случившееся. В заявлении ведомства в социальных сетях говорится, что официальный Каир и народ Египта искренне соболезнуют России.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес осудил теракт и выразил глубокие соболезнования, особенно родным и близким погибших. Венесуэльский лидер Николас Мадуро выразил уверенность в единстве российского народа в этот тяжелый момент. По его словам, Венесуэла решительно осуждает жестокое нападение на невинных мирных жителей и переживает его вместе с братским народом Российской Федерации.

Лидеры Сербии и Сирии Александр Вучич и Башар Асад присоединились к словам соболезнований, терроризм в любом его проявлении осудили власти Польши. Сообщения со словами поддержки приходят также из Турции, Палестины, Соединенных Штатов Америки, Мальты, Узбекистана, Италии, Азербайджана и других стран. Напомним, по последним данным в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 40 человек, более 100 получили ранения. На месте работают все оперативные службы.

#Теракт #МИД России #соболезнования #Крокус сити холл
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