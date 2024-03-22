Очевидец рассказал о первых минутах нападения террористов на «Крокус Сити»

Террористы, напавшие на подмосковный «Крокус Сити Холл», были хорошо подготовлены и вооружены. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказали очевидцы, пришедшие на концерт в торговый центр.

«Сначала выстрелы были в холле, потом из холла начал народ забегать наоборот в зал. Потом переместились в зал, в зал вошли четверо, в партер, и начали расстреливать», - рассказал очевидец.

По его словам, как минимум на одном из нападавших был специальный защитный костюм, при этом террористы были вооружены автоматическим оружием.

«Они одну "зажигалку" бросили, она потухла, потом вторую, после второй "зажигалки" мы уже вышли, в зале прям кидали на пол... подготовленные», - рассказал очевидец.

При этом, люди вначале даже не могли предположить, что стали жертвами атаки террористов.

«Все ожидали шоу, в начале даже было предположение, что это часть какого-то шоу, кто-то кричал, что это петарды», - поделился очевидец.

Сегодня около 20:00 вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям концерта в «Крокус Сити холле». В настоящее время ФСБ подтверждает, что жертвами атаки стали около 40 человек, более сотни пострадали. На месте происшествия работают десятки карет скорой помощи. Мосгортранс отправил 10 автобусов для эвакуации людей.