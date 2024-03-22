В ООН «опечалены» сообщениями о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

В ООН заявили, что опечалены сообщениями о стрельбе в подмосковном «Крокус Сити холле» и следят за ситуацией. Об этом сказал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Пытаемся получить больше информации о случившемся», - сказал он.

В пятницу около 20.00 несколько вооруженных людей в камуфлированной одежде подожгли зрительный зал и открыли стрельбу по зрителям, собравшимся на рок-концерт в подмосковном ТЦ «Крокус Сити холл».

По неофициальным данным, в результате атаки могли погибнуть до 40 человек, десятки ранены. Из торгового центра эвакуировали 100 человек. Около торгового центра работают более 70 бригад скорой помощи.

Оказывается помощь всем пострадавшим. Первые раненые госпитализированы в больницы.

В Москве и Подмосковье в эти выходные отменили все массовые мероприятия.