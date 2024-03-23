Пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после теракта

Участник музыкального коллектива «Пикник» вышел на связь после теракта, сообщил источник «Звезды», близкий к ситуации.

«Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель», - сказал собеседник телеканала.

Стрельба, взрывы и пожар начались перед началом концерта рок-группы. Ранее концертный директор Юрий Чернышевский заявлял «Звезде», что в момент атаки музыканты еще находились в гримерке. Именно он тогда сообщил, что до одного человека коллектив не может дозвониться.

По последним данным, количество жертв теракта достигло 115 человек. Отмечается, что это число не окончательное. Больше 200 человек пострадали. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, им будет выплачена компенсация от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.

Причастные к преступлению в «Крокус Сити Холле» 11 человек задержаны, в том числе 4 непосредственных исполнителя, доложил Путину директор ФСБ.