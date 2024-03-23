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Количество жертв теракта в «Крокусе» достигло 115

Два часа назад СК РФ сообщал о 93 погибших в результате нападения террористов.
Максим Крюков 2024-03-23 13:09:01
© Фото: mchs_official, Telegram

В «Крокус Сити Холле» сотрудники экстренных служб обнаружили еще тела людей, которые погибли в результате нападения террористов вечером 22 марта. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

«Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В 11.18 по мск СК РФ сообщил, что количество жертв террористического акта составляет 93 человека. В ведомстве уточнили, что число погибших еще возрастет. Это также признал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что ситуация в концертном зале крайне тяжелая. Специалисты будут круглосуточно вести инженерные работы.

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