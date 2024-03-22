Концертный директор группы «Пикник»: я слышал хлопки, нас выгнали на улицу

Стрельба в ТЦ «Крокус Сити холл» началась до концерта группы «Пикник», рассказал концертный директор Юрий Чернышевский.

«Я слышал какие-то хлопки, нас выгнали на улицу. Насколько я знаю, с музыкантами, с группой все в порядке. До одного человека мы не можем дозвониться, но продолжаем это делать. Надеемся, что все в порядке», - рассказал он.

В момент атаки музыканты еще находились в гримерке.

По неофициальным данным, в результате стрельбы погибли как минимум 12 человек и десятки пострадали. В здании торгового центра произошел взрыв.