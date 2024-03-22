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«112»: 40 человек погибли и более 100 ранены в «Крокус Сити холле»

До 200 человек могут быть заблокированы в горящем здании, в их числе есть дети, сообщает Shot.
Владимир Рубанов 2024-03-22 21:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате стрельбы в ТЦ «Крокус Сити холл» 40 человек погибли и более 100 ранены, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Крыша здания практически полностью охвачена огнем. Люди внутри торгового центра просят о помощи.

До 200 человек могут быть заблокированы в горящем здании, в их числе есть дети, сообщает Shot.

Пожарных до сих пор не подпускают к горящему зданию, сообщает Baza. У них нет возможности тушить огонь из-за опасности для их жизни. Внутри до сих пор могут находиться преступники. Предположительно их несколько человек, от 3 до 6, они одеты в камуфлированную форму.

Официальных данных о происходящем пока нет. 

#взрыв #стрельба #наш эксклюзив #жертвы #Крокус сити холл
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