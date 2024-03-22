Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» госпитализированы в больницы

Первых пострадавших в «Крокус Сити Холле» доставили в больницу. Также оказывается помощь пострадавшим на месте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял вопрос под личный контроль, передает РИА Новости. Предварительно, могло пострадать более ста человек, около 40 погибли.

Около торгового центра работают более 70 бригад скорой помощи. Мосгортранс отправил 10 автобусов для эвакуации людей.

В столичных аэропортах и на железных дорогах усилены меры безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холее», назвав происходящее «ужасной трагедией». По последней информации, к месту вылетел пожарный вертолет, к вылету готовятся еще два, сообщает ГУ МЧС. На данный момент, здание торгового центра штурмуют спецподразделения.

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные отменены властями на территории Москвы и Подмосковья.