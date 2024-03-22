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В Москве отменили все массовые мероприятия

Ранее массовые мероприятия отменили в Московской области.
Владимир Рубанов 2024-03-22 21:45:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

После вооруженного нападения в ТЦ «Крокус Сити холл» в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он призвал с пониманием отнестись к этой мере.

Ранее массовые мероприятия отменили в Московской области.

В пятницу около 20:00 вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям концерта в «Крокус Сити холле». В результате атаки, по неофициальным данным, погибли до 40 человек, десятки пострадали. Точное число жертв неизвестно.

В здании прозвучали взрывы и начался пожар. Людей эвакуируют из торгового центра.

В результате нападения на «Крокус Сити холл» есть погибшие и раненые, сообщили в ЦОС ФСБ.

#Москва #стрельба #Московская область #Сергей Собянин #нападение #Крокус сити холл
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