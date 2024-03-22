В Москве отменили все массовые мероприятия

После вооруженного нападения в ТЦ «Крокус Сити холл» в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он призвал с пониманием отнестись к этой мере.
Ранее массовые мероприятия отменили в Московской области.
В пятницу около 20:00 вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям концерта в «Крокус Сити холле». В результате атаки, по неофициальным данным, погибли до 40 человек, десятки пострадали. Точное число жертв неизвестно.
В здании прозвучали взрывы и начался пожар. Людей эвакуируют из торгового центра.
В результате нападения на «Крокус Сити холл» есть погибшие и раненые, сообщили в ЦОС ФСБ.
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