В Москве отменили все массовые мероприятия

После вооруженного нападения в ТЦ «Крокус Сити холл» в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он призвал с пониманием отнестись к этой мере.

Ранее массовые мероприятия отменили в Московской области.

В пятницу около 20:00 вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям концерта в «Крокус Сити холле». В результате атаки, по неофициальным данным, погибли до 40 человек, десятки пострадали. Точное число жертв неизвестно.

В здании прозвучали взрывы и начался пожар. Людей эвакуируют из торгового центра.

В результате нападения на «Крокус Сити холл» есть погибшие и раненые, сообщили в ЦОС ФСБ.