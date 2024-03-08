Посольство США опубликовало сообщение об угрозе терактов в Москве

Посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации предупредило своих граждан об угрозе террористической опасности в России в ближайшие 48 часов.

«Экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии.

В диппредставительстве рекомендовали избегать скопления людей, следить за сообщениями в местных средствах массовой информации и обращать внимание на окружающих.

Стоит отметить, что при переходе на русскую версию сайта данное уведомление не отображается.

Помимо этого, предупреждение от американской дипмиссии опубликовало на своей странице в социальной сети Facebook* посольство Великобритании в РФ, отметив, что дипломатическое представительство призывает британских граждан избегать «любых поездок в Россию».

* Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.