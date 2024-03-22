Набиуллина предложила завершить программу льготной ипотеки летом 2024 года

Центробанк России выступил за завершение действия программы выдачи льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Регулятор предлагает закончить летом 2024 года и больше не возобновлять ее.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. При этом, по ее словам, Центробанк поддерживает семейную ипотеку и адресные программы.

«Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы. Мы будем учитывать эти решения в целом, принимая решения по ключевой ставке. Мы не смотрим отдельно на каждый рынок, нам в целом важно, как объемы кредитования влияют на возможности достижения цели по инфляции», - отметила она.

О продлении льготной ипотеки до июля 2024 года, но с увеличением ставки до 8% ранее заявлял президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предлагал продлить программы «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» до 2030 года. Что касается рынка ипотеки в целом, то он будет развиваться, считает Хуснуллин. Сегодня существует несколько программ поддержки. Самая популярная ипотека - семейная, которая позволяет приобрести жилье под 6%. Вторая по востребованности - льготная ипотека, это заем под 8%. Кроме того, существуют целевые программы, которые значительно меньше по объему, но важны для развития страны, считает Хуснуллин. Это ипотека по Дальнему востоку, ипотека для IT-специалистов и сельхозпроизводителей.